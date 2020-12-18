Zonguldak'ta yasa dışı bahis operasyonu: 2 gözaltı (2)
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Zonguldak'ta yasa dışı bahis operasyonu: 2 gözaltı (2)

18.12.2020 15:32 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:36
Zonguldak'ta yasa dışı bahis operasyonu: 2 gözaltı (2)

TUTUKLANDILARZonguldak'ta, internetten yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen A.G. ve M.S., savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

TUTUKLANDILAR

Zonguldak'ta, internetten yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen A.G. ve M.S., savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. İki şüpheli, mahkemede verdikleri ifadenin ardından tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aytaç ÖZTÜRK

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