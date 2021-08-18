Zonguldak'ta vaka sayıları açıklandı

Zonguldak Valiliği günlük vaka sayılarını açıkladı.

Zonguldak Valiliği günlük vaka sayılarını açıkladı. En yüksek vaka il merkezinde görüldü.

Zonguldak Valiliği korona virüs vaka sayılarını açıkladı. Vaka sayılarında ilk sırayı Merkez aldı. Açıklamaye göre; Zonguldak Merkez'de 50, Kozlu'da 20, Kilimli'de 21, Gökçebey'de 7, Ereğli'de 41, Devrek'de 25, Çaycuma'da 28 ve Alaplı'da 35 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Zonguldak Merkez 50 vaka sayısı ile en yüksek riskli bölge olarak yer alırken, Ereğli 41 vaka sayısı ile ikinci sırada yer aldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı