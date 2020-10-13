Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı
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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

13.10.2020 21:55 | Son Güncelleme: 13.10.2020 21:58
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte uyuşturucu ticareti yapan ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, On Temmuz Mahallesi Acılık Sokakta M.Y'nin (39) uyuşturucu madde sattığını belirledi.

M.Y. düzenlenen operasyonda gözaltına alınırken bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Akıllı

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