Zonguldak'ta "Tuza Dikkat Haftası" bilgilendirme standı
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İl Sağlık Müdürlüğü, Zonguldak, Güncel

Zonguldak'ta "Tuza Dikkat Haftası" bilgilendirme standı

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından 9-15 Mart Tuza Dikkat Haftası kapsamında Merkez Acılık Caddesi Belediye Bulvarı pazar yeri girişine stant kurularak halka tuz tüketimi konusunda bilgilendirme yapıldı.

12.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:26
Zonguldak'ta

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından 9-15 Mart Tuza Dikkat Haftası kapsamında Merkez Acılık Caddesi Belediye Bulvarı pazar yeri girişine stant kurularak halka tuz tüketimi konusunda bilgilendirme yapıldı.


Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Biriminde görevli Dr. Ayşe Türk ve Diyetisyen Miyase Koru tarafından vatandaşlara tuz tüketimine dikkat çekmek amacıyla bilgilendirme yapıldı.


Vücudun günlük beslenmede yer alan peynir, zeytin, tursu, salca, kuruyemişler vb. besinler ile yeterince tuz alındığına vurgu yapılarak sofraya mümkün olduğunca tuzluk konulmaması gerektiği; tuz tüketiminde aşırıya kaçıldığında fazla tuzun kan basıncını artırarak inme ve kalp hastalıklarına sebep olduğu belirtildi.


Bu hastalıkların dünya çapında en önemli ölüm ve sakatlık sebeplerinin başında geldiği; Sağlık Bakanlığı Türkiye Beslenme Rehberi'ne göre, aşırı tuz tüketiminin kardiyovasküler hastalıklar, böbrek hastalıkları, hipertansiyon, inme, osteoporoz ve bazı kanser türlerinin oluşmasına neden olduğu da belirtildi.


Standa gelenlere günlük tüketilmesi gereken tuz miktarının kişi başı 5 gramı aşmaması (bir tepeleme cay kaşığı) ve tüketilen tuzun iyotlu tuz olmasına dikkat edilmesi gerektiği vatandaşlara geniş kapsamlı olarak anlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Manşet

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