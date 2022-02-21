Zonguldak'ta tarım aracı devrildi: 1 yaralı - Haberler
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Zonguldak'ta tarım aracı devrildi: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Zonguldak'ta tarım aracı devrildi: 1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Göktepe Mahallesi Güneş Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, hayvan gübresi taşıyan ve halk arasında 'patpat' diye tabir edilen tarım aracının sürücüsü İsmail A. (53) tarlada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan patpat devrilirken, sürücüsü altında kalarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yaralı sürücüye yardıma koşarken, 112 sağlık ekiplerine de haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Zonguldak'ta tarım aracı devrildi: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Zonguldak, Ereğli, Tarım, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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