Zonguldak'ta sokak satıcılarına uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu - Haberler
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Zonguldak'ta sokak satıcılarına uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Zonguldak'ta sokak satıcılarına uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu

Zonguldak'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü il merkezi ve Kozlu ilçesi olmak üzere sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 8 şüpheli şahıs yakalandı 50 gram uyuşturucu veya uyarıcı madde, 37 adet uyuşturucu veya uyarıcı hap 1 adet tabanca ve 2 bin 100 TL suçtan elde edilen para ele geçirildi.

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Suçunu İşlediği Tespit Edilen A.C., U.A. ve R.A. Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilerek Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Suçundan mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

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