Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 44 kişiye para cezası
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Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 44 kişiye para cezası

28.12.2020 14:39 | Son Güncelleme: 28.12.2020 14:43
Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 44 kişiye para cezası

Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 44 kişiye para cezası kesildi.

Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 44 kişiye para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kozlu, Kilimli, Devrek, Gökçebey, Çaycuma, Alaplı ve Ereğli ilçeleri ile merkezdeki sorumluluk sahalarında hafta sonu denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden, maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 44 kişiye 20 bin 804 lira ceza verildi.

Ayrıca 5 bin 725 kişi sorgulanırken hakkında yakalama kararı bulunan 8 kişi gözaltına alındı. 2 bin 983 aracı kontrol eden ekipler, yakalaması bulunan 3 aracı trafikten men etti.

Jandarma ekipleri, hastane, gıda, ilaç ve diğer konularda ihtiyacı olan 211 vatandaşın da yardımına koştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Akıllı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 14:43:38. #1.14#
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