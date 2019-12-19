Zonguldak'ta şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
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Zonguldak'ta şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Zonguldak'ta kamyonun şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

19.12.2019 11:38 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:38
Zonguldak'ta şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

'ta kamyonun şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak - kara yolunun mevkisinde, Bayram C'nin kullandığı 67 AP 980 plakalı Beycuma Belediyesine ait kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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