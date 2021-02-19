Zonguldak'ta ormanlarda seyrine doyumsuz manzara
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Zonguldak'ta ormanlarda seyrine doyumsuz manzara

19.02.2021 12:26 | Son Güncelleme: 19.02.2021 12:30
Zonguldak'ta ormanlarda seyrine doyumsuz manzara

ZONGULDAK'ta, 6 gündür etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen ormanlardaki güzel manzara havadan görüntülendi.

ZONGULDAK'ta, 6 gündür etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen ormanlardaki güzel manzara havadan görüntülendi.

Kentte geçen cumartesi günü başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde aralıklarla devam ediyor. Sabah saatlerinde güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte yüksek kesimlerdeki manzara, dron ile havadan görüntülendi. Kent ormanının bulunduğu bölgede, seyrine doyumsuz manzaralar oluştu. Bazı vatandaşlar, kentin yüksek kesimlerine çıkarak manzaranın keyfini çıkardı.


Zonguldak'ta ormanlarda seyrine doyumsuz manzara
Zonguldak'ta ormanlarda seyrine doyumsuz manzara
Zonguldak'ta ormanlarda seyrine doyumsuz manzara
Zonguldak'ta ormanlarda seyrine doyumsuz manzara
Zonguldak'ta ormanlarda seyrine doyumsuz manzara
Zonguldak'ta ormanlarda seyrine doyumsuz manzara
Zonguldak'ta ormanlarda seyrine doyumsuz manzara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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