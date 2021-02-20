Zonguldak'ta mutasyonlu virüs şüphesiyle bir sokak karantinaya alındı
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Zonguldak'ta mutasyonlu virüs şüphesiyle bir sokak karantinaya alındı

20.02.2021 13:29 | Son Güncelleme: 20.02.2021 13:33
Zonguldak'ta mutasyonlu virüs şüphesiyle bir sokak karantinaya alındı

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde koronavirüse yakalanan 3 kişinin yaşadığı sokak, mutasyonlu virüs şüphesi üzerine karantinaya alındı.

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde koronavirüse yakalanan 3 kişinin yaşadığı sokak, mutasyonlu virüs şüphesi üzerine karantinaya alındı.

Kilimli ilçesi Hacıoğlu Mahallesi İsmet Paşa Sokak'ta yaşayan 3 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıktı. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, 3 kişiden alınan örnekleri, mutasyonlu virüs şüphesi üzerine laboratuvara gönderdi. Bu kişilerin yaşadığı sokak, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Sokağa giriş ve çıkışlar polis ekiplerince kapatıldı. Hacıoğlu Mahallesi Muhtarı Yalçın Dursun, sokakta toplam 4 binadaki 16 kişinin karantina altına alındığını söyledi. Hastanede yatan ve ona refakatçi olan hemşire yakını ile geçmiş olsun ziyaretine giden bir komşularında koronavirüs tespit edildiğini ifade eden Dursun, "H.A. isimli engelli vatandaşımız hastane ameliyat oldu. Onun baldızının kızı hemşire İstanbul'da. Ona refakatçi olarak geliyor. Eve geliyorlar taburcu olunca. Evde rahatsızlanıyorlar. Virüs şüphesiyle karantina altına alınıyorlar. 4 bina 7 daire karantina altında şu anda. Mutasyonlu virüs olup olmadığı şu an belli değil" dedi. 

Sokağın önlem amaçlı kapatıldığını belirten Dursun, "Vatandaşlarımız buradan geçişlerine, güzergahlarına dikkat etmeleri gerekiyor. Ekipler de burada önlem aldı. Komşusu onlara geçmiş solsun ziyaretine gitmiş. Durumları şu an iyi. Gribal enfeksiyon gibi atlatıyorlar şu an. İnşallah başka bir şey olmaz. Mutasyonlu virüs olma şüphesinden burayı karantina altına aldılar" diye konuştu.

Çatalağzı Belediyesi de anonslar yaparak karantina altındaki sokağa giriş ve çıkışların kapatıldığını, halkın tedbirli olmaları uyarısı yaptı. 


Zonguldak'ta mutasyonlu virüs şüphesiyle bir sokak karantinaya alındı
Zonguldak'ta mutasyonlu virüs şüphesiyle bir sokak karantinaya alındı
Zonguldak'ta mutasyonlu virüs şüphesiyle bir sokak karantinaya alındı
Zonguldak'ta mutasyonlu virüs şüphesiyle bir sokak karantinaya alındı
Zonguldak'ta mutasyonlu virüs şüphesiyle bir sokak karantinaya alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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