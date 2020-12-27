Zonguldak'ta motosiklet hırsızlığına 3 tutuklama
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Zonguldak'ta motosiklet hırsızlığına 3 tutuklama

27.12.2020 11:57 | Son Güncelleme: 27.12.2020 12:00
Zonguldak'ta motosiklet hırsızlığına 3 tutuklama

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosiklet hırsızlığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosiklet hırsızlığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Asayiş ekipleri, ilçeye bağlı Ortaca köyünde motosiklet hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerden birinin Ereğli ilçesi Aydınlar köyünde çalıntı motosikletle gezdiğini belirleyen ekipler, zanlı F.K'yi gözaltına aldı.

F.K'nin ifadesinde, hırsızlık olayını G.K, A.K. ve O.K. ile gerçekleştirdiğini söylemesi üzerine diğer şüpheliler de yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı, G.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada şüphelilerden A.K'nin çeşitli suçlardan 35, O.K'nin 2 kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Akıllı

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