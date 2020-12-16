Zonguldak'ta kumar oynanan evdeki 13 kişiye 13 bin 980 lira ceza
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Zonguldak'ta kumar oynanan evdeki 13 kişiye 13 bin 980 lira ceza

16.12.2020 13:29 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:34
Zonguldak'ta kumar oynanan evdeki 13 kişiye 13 bin 980 lira ceza

Zonguldak'ta evde kumar oynadıkları, maske takmadıkları ve sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle 13 kişiye 13 bin 980 bin lira ceza verildi.

Zonguldak'ta evde kumar oynadıkları, maske takmadıkları ve sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle 13 kişiye 13 bin 980 bin lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Mithatpaşa Mahallesi'ndeki bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler düzenledikleri operasyonda, kumar oynadığı iddia edilen R.K, S.K, B.T, S.T, B.Ö, M.K, U.Ö, F.D, M.K, H.S, F.Ş. ve T.A. hakkında işlem yaptı.

Ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle bu kişilere 13 bin 980 lira ceza kesti.

Öte yandan, bir kişi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Akıllı

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