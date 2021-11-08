Zonguldak'ta kömürün bulunuşunun 192. yıl dönümü kutlandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kömürün bulunuşunun 192. yılı kapsamında "8 Kasım Uzun Mehmet'i Anma ve Kömür Günü" kutlandı.

Uzun Mehmet Anıtı önünde düzenlenen törende, anıta çelenk konuldu, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, yaptığı konuşmada, Uzun Mehmet'in 1829'da kömürü bulmasıyla dikkatleri üzerine çeken Zonguldak'ta resmi üretimin 1848'de başladığını anlattı.

Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının, 1920'den itibaren madencilere ve maden havzasına sahip çıktığını aktaran Mutlu, demir çelik fabrikaları ve enerji santrallerinin kurulmasıyla kentin "emeğin başkenti" ismini aldığını söyledi.

Mutlu, Türkiye'nin, stratejik bir ürün olan taş kömürünü ithal etme lüksü olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yer altında bekleyen 1,5 milyar ton taş kömürü rezervi bulunuyor. Demir ve çelik fabrikalarımızın yüksek fırınlarını çalıştırmak, sanayimizin çarklarını döndürebilmek için havzamızdaki öz kaynağımız taş kömürüne ihtiyaç olduğu açıktır. Bu rezervi yer üstüne çıkarıp ülkemiz sanayisine kazandırma zorunluluğumuz var. TTK'nin kuruluş kapasitesi yılda 5 milyon ton satılabilir taş kömürü üretmektir. Ancak Türkiye Taşkömürü Kurumunda emeklilikler sürüyor, işçi açıklarımız büyüyor. En kısa zamanda taş kömürü üretimini artırmanın planlamasını yapmak, işçi açıklarımızı gidermek zorundayız."

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve TTK Armutçuk Müessese Müdürü Faik Ak da bir konuşma yaptı.

Etkinlikte, okullar arası şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.