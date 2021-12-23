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Zonguldak'tan kar manzaraları

İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ - Haberler | Güncel

Zonguldak'tan kar manzaralarıZONGULDAK Zonguldak'ta üç gündür etkisini gösteren yoğun kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkisini sürdürüyor.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'tan kar manzaraları

ZONGULDAK Zonguldak'ta üç gündür etkisini gösteren yoğun kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkisini sürdürüyor. Yüksek kesimde bulunan mahallelere ulaşım güçlükle sağlandı. Öte yandan karla birlikte kartpostallık görüntüler oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından il genelinde yoğun kar yağışı üç gündür etkisini sürdürüyor. Zonguldak Valiliği 23 Aralık günü il geneli okulların bir günlüğüne tatil edilmesine karar verdi. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen ve yüksek kesimlerdeki ara mahallelerde ikamet eden vatandaşlar ulaşım güçlüğü çekti. Araçları kar altında kalan vatandaşlar sabahın ilk ışıklarıyla kar temizleme çalışması yaptı. Yer yer 30 santimetreyi bulan nedeniyle araçlarını otoparktan çıkartamayan vatandaşlar ise yaya olarak şehir merkezine inmeye çalıştı. Ekipler gece boyu ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü.

Bir taraftan karla mücadele devam ederken bir taraftan da ortaya kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kentin yüksek kesimlerinde oluşan manzaralar deniz ile birleşince ortaya seyrine doyumsuz görüntüler çıktı.

Zonguldak'tan kar manzaraları

Zonguldak'tan kar manzaraları

Zonguldak'tan kar manzaraları

Zonguldak'tan kar manzaraları

Zonguldak'tan kar manzaraları

Zonguldak'tan kar manzaraları

Zonguldak'tan kar manzaraları

Zonguldak'tan kar manzaraları

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