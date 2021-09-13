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Zonguldak'ta İlköğretim Haftası kutlandı

AA / Seçkin Kırarslan - Haberler | Güncel
Zonguldak'ta İlköğretim Haftası kutlandı

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğünce İlköğretim Haftası kapsamında program düzenlendi.

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğünce İlköğretim Haftası kapsamında program düzenlendi.

Valilik önünde düzenlenen programda, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, yaptığı konuşmada, yeni eğitim ve öğretim yılına başlamanın heyecanı içerisinde olduklarını söyledi.

Gelişmiş ve huzurlu toplumun her yönüyle iyi yetiştirilmiş bireylerden oluştuğunu vurgulayan Tosun, "Bu sorumluluğumuzun bilinciyle çocuklarımıza çağımızın imkanlarını en üst seviyede sunan, eğitim ortamları sağlama gayreti içerisindeyiz." dedi.

Salgının getirdiği hassasiyetle Bakanlık tarafından tahsis edilen ödeneklerle okulların temizlik, dezenfektan ve maske ihtiyaçlarını giderdiklerini aktaran Tosun, "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü kapsamında yapılan denetimler sonucunda tüm okullarımız 'Okulum Temiz' belgesi almaya hak kazanmıştır. Yıl boyu takip ve denetimlerimiz devam edecektir. Sevgi, umut ve işimizi en iyi şekilde yapma gayreti, tüm eğitim öğretim yılı boyunca rehberimiz olacaktır." diye konuştu.

Etkinlikte bir öğrenci şiir okudu.

Programa, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veli Köktürk, Baro Başkanı Türker Kapkaç, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

AA / Seçkin Kırarslan - Son Dakika Haberleri
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