ZONGULDAK'TA GÖLET TAŞTI, 4 EVİ SU BASTI

ZONGULDAK (DHA) - ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı Beldesinde göletin taşması sonucu 4 evi su bastı. Evlerde mahsur kalanlar iş makinelerinin kepçesiyle kurtarıldı.

Kilimli ilçesi Çatalağzı Beldesi Cumayanı Mahallesi Mağara Sokak'ın yanında bulunan gölet yağmur yağışlarının ardından taştı. Suların yükselmesi sonucu 4 evi sular bastı. 10 ev de su basma tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, bir anda sular içerisinde kalan evlerde yaşayanlar neye uğradıklarını şaşırdı. Haber verilmesi üzerine AFAD ve belediye ekipleri geldi.

İş makineleriyle su basan evlere ulaşıldı. Evlerinde mahsur kalanlar iş makinesinin kepçesine alınarak taşındı. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör, Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. AFAD ekipleri, ailelerin acil ihtiyaçları için çalışma başlattı.