Zonguldak'ta gerçekleştirilen tatbikat gerçeği aratmadı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta düzenlenen "10. Bölge Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Bölge Kampı" kapsamında gerçekleştirilen tatbikat gerçeği aratmadı.

Karaman beldesinde yapılan tatbikata, Bolu, Karabük, Bartın ve Zonguldak UMKE timlerinin yanı sıra AFAD, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölüğü ile 112 sağlık ekiplerinin yer aldığı 90 kişi katıldı.

Senaryo gereği trafik kazasında yaralananlar ile ormanlık alanda kaybolan ve ağaç altında kalan kişileri arama ve kurtarma çalışması için bölgeye sevk edilen ekipler adeta zamanla yarıştı.

Bölgeye ulaşan ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla hastanelere götürüldü.

"Gerçeğine çok yakın bir tatbikat oldu"

Vali Mustafa Tutulmaz, tatbikatın ardından gazetecilere, afetlerin yoğun olduğu bir coğrafya üzerinde yaşandığını söyledi.

Son yıllarda iklim değişikliklerinin de bu afetleri artırdığına işaret eden Tutulmaz, "Bunun yanında özellikle bulunduğumuz coğrafya, her iklim şartında bizi hazırlıklı olmaya itiyor. Gerek bu tür tatbikatlarla gerekse diğer acil önlemler konusunda alacağımız tedbirlerle her türlü olumsuzluğa hazır olmamız gerekiyor. Gönül ister ki hiçbir olumsuzluk olmasın fakat işin içerisinde bu tür olumsuzluklar zaman zaman olabiliyor." diye konuştu.

Tutulmaz, önce olumsuzlukların olmaması için tedbir alınacağını aktararak, "Olduysa da bunları en kısa sürede herhangi bir cana mal olmadan nasıl çözeriz bunun için tedbir alacağız. İşte bu tatbikat da bunun bir parçasıydı. Güzel, gerçeğine çok yakın bir tatbikat oldu." dedi.

Konuşmanın ardından katılımcılara sertifikaları verildi, hatıra fotoğrafı çekildi.