Zonguldak'ta Enes'i öldüren katil zanlısının sevgilisi tutuklandı
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Zonguldak'ta Enes'i öldüren katil zanlısının sevgilisi tutuklandı

Zonguldak'ta Enes'i öldüren katil zanlısının sevgilisi tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde kayıp olarak aranırken cesedi bulunan Enes Merdivan (19) ile ilgili jandarmaya itirafta bulunarak cinayeti erkek arkadaşı İ.Ç.'nin (19) işlediğini ihbar eden N.K. (18) tutuklandı.

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde kayıp olarak aranırken cesedi bulunan Enes Merdivan (19) ile ilgili jandarmaya itirafta bulunarak cinayeti erkek arkadaşı İ.Ç.'nin (19) işlediğini ihbar eden N.K. (18) tutuklandı.

Devrek ilçesine bağlı Erenler Köyü'nde 27 Ağustos'ta ortadan kaybolan Enes Merdivan için başlatılan arama çalışmaları sırasında jandarmaya başvuran N.K., cinayet itirafında bulundu. N.K. kayıp Enes Merdivan'ın erkek arkadaşı İ.Ç. tarafından öldürüldükten sonra ormana gömüldüğünü söyledi. N.K.'nın ormanlık alanda gösterdiği kazı çalışmasında Merdivan'ın cesedi bulundu.

SEVGİLİSİ TUTUKLANDIMerdivan'ın jandarma ve köylüler tarafından arandığı sırada iki gün boyunca arama çalışmalarına katılan İ.Ç., olayın ortaya çıkmasının ardından kayıplara karıştı. N.K. ise cinayetin ardından İ.Ç.'nin Merdivan'ın cesedini gömmek için kendisinden yardım istemesiyle öğrendiğini, vicdanı rahat etmediği için jandarmaya ihbarda bulunduğunu söylediği öğrenildi.Jandarmadaki işlemlerinin ardından Devrek Adliyesi'ne sevk edilen N.K., cinayete yardım ettiği yönünde kuvvetli suç şüphesi nedeniyle tutuklandı.

Jandarma ekipleri, İ.Ç.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.


Zonguldak'ta Enes'i öldüren katil zanlısının sevgilisi tutuklandı
Zonguldak'ta Enes'i öldüren katil zanlısının sevgilisi tutuklandı
Zonguldak'ta Enes'i öldüren katil zanlısının sevgilisi tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan

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