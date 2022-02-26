Zonguldak'ta doğal göletin sularının yükselmesi nedeniyle 4 daire boşaltıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zonguldak'ta doğal göletin sularının yükselmesi nedeniyle 4 daire boşaltıldı

AA, Gökhan Yılmaz - Güncel
 - Güncelleme:
Zonguldak'ta doğal göletin sularının yükselmesi nedeniyle 4 daire boşaltıldı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde doğal göletin sularının yükselmesi nedeniyle 4 daire tahliye edildi.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde doğal göletin sularının yükselmesi nedeniyle 4 daire tahliye edildi.

Çatalağzı beldesi Cumayanı Mahallesi Mağara Sokak'ta 16 hanenin bulunduğu alanın arka tarafındaki göletin suları sağanak nedeniyle yükseldi.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD ve Çatalağzı Belediyesi yetkilileri geldi.

İncelemelerin ardından risk altındaki 10 konuttan ilk etapta 4 daire boşaltıldı.

Daire sakinleri, evlerinde bulunan eşyaları iş makinesi aracılığıyla çıkardı.

Vali Mustafa Tutulmaz ile AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör de bölgede incelemelerde bulundu.

Ailelerin geçici olarak başka yerlere yerleştireceği bildirildi.

Öte yandan ailelerin acil ihtiyaçları için AFAD Başkanlığından ödenek tahsis edileceği öğrenildi.

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

Zonguldak, Çatalağzı, AFAD, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title