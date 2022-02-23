Zonguldak'ta debisi yükselen ırmak yolda çökmeye neden oldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Gülüç Irmağı'nın debisinin yükselmesi sonucu yolda çökme meydana geldi.

Ereğli Organize Sanayi Bölgesi'nin bağlantı yolu olan Bölücek Mahallesi'nde toprak kaymasının ardından Ereğli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Güzergahta ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, taş dolgu yapılarak güvenli hale getirilmeye çalışılan yolda incelemede bulundu.

Belediye yetkilileri, kar sularının erimesi ve yağışlar sonucu ırmağın debisinin yükselmesi nedeniyle Bölücek Mahallesi mevkisinde başlayan çökmenin devam ettiği, alanın taş ile doldurularak güvenli hale getirilmesinin ardından yeniden ulaşımın çift şeritten sağlanacağını belirtti.