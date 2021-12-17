Zonguldak'ta dalgalar mendireği aştı, tekneler limana sığındı - Haberler
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Zonguldak'ta dalgalar mendireği aştı, tekneler limana sığındı

İhlas Haber Ajansı / Sertaç Özdemir - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta dalgalar mendireği aştı, tekneler limana sığındı Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar nedeniyle dev dalga oluştu Zonguldak'ta sabah saatlerinde kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar nedeniyle dev dalga oluştu.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta dalgalar mendireği aştı, tekneler limana sığındı

Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar nedeniyle dev dalga oluştu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta sabah saatlerinde kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar nedeniyle dev dalga oluştu. Dalgalar 7 metrelik istinat duvarını aşarken tekneler limana sığındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kentte dün akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar etkili oldu. Liman caddesinde saatteki hızı 50 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar nedeniyle boyu 7 metreyi bulan dev dalgalar mendireği aştı. Balıkçı tekneleri, denizde oluşan büyük dalgalardan korunmak için limana sığındı. Kentte etkili olan yağışların yeni haftada süreği öğrenildi.

Zonguldak'ta dalgalar mendireği aştı, tekneler limana sığındı

Zonguldak'ta dalgalar mendireği aştı, tekneler limana sığındı

Zonguldak'ta dalgalar mendireği aştı, tekneler limana sığındı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Sertaç Özdemir - Son Dakika Haberleri

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