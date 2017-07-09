Zonguldak'ta Çatıdan Düşen Muhtar Öldü

ZONGULDAK merkeze bağlı Karapınar Köyü Muhtarı 56 yaşındaki Mehmet Ali Ayyıldız, tamirat için çıktığı komşusuna ait 3 katlı evin çatısından düşerek öldü.



Karapınar Köyü Muhtarı Mehmet Ali Ayyıldız, dün gece tamirat için komşusuna ait 3 katlı evin çatısına çıktı. Ayyıldız, bir süre sonra dengesini kaybederek yere düştü. Ağır yaralanan Ayyıldız, çağırılan ambulans ile Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Ayyıldız, sabaha karşı hayatını kaybetti. Jandarma, muhtarın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.



- Zonguldak