Son dakika: Bir kişi evinde ölü bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika: Bir kişi evinde ölü bulundu

28.10.2020 02:05 | Son Güncelleme: 28.10.2020 02:36

Edinilen son dakika haberine göre Zonguldak'ta bir kişi, evinde ölü bulundu.

Zonguldak'ta bir kişi, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Rat Mahallesi 3. Durak mevkisinde ikamet eden Ahmet Gürsoy'un (51) evinden koku gelmesi vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ve polis ekipleri, eve girdiklerinde Gürsoy'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Ahmet Gürsoy'un cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Bu arada Gürsoy'un, Balıkesir'de yaşadığı ve yaklaşık 1 ay önce Zonguldak'a geldiği öğrenildi.

Son dakika: Bir kişi evinde ölü bulundu
Son dakika: Bir kişi evinde ölü bulundu
Son dakika: Bir kişi evinde ölü bulundu
Son dakika: Bir kişi evinde ölü bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Akıllı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Muharrem İnce Fahrettin Koca Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Serdar Ortaç Burak Özçivit Kenan İmirzalıoğlu
Spor Falcao Yücel İldiz Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Alper Ulusoy
Daha Fazla Kız Türk Hatay İskenderun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Bir kişi evinde ölü bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.10.2020 02:36:15. #1.15#
title