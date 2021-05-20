Zonguldak'ta bir işyerinin çatısında çıkan yangın korkuttu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zonguldak'ta bir işyerinin çatısında çıkan yangın korkuttu

Zonguldak'ta bir işyerinin çatısında çıkan yangın korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bir işyerinin çatısında çıkan ve büyüyen yangının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bir işyerinin çatısında çıkan ve büyüyen yangının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Olay, akşamüzeri Kilimli ilçe merkezinde bir işyerinin çatısında başladı. Henüz çıkış sebebi bilinmeyen yangın kısa sürede büyüdü. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangından etkilenenler için olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi. Bazı vatandaşlar ise yangını cep telefonlarına kaydetti. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı olay yerinde park halinde bulunan araçlar bölgeden uzaklaştırıldı. Yangını söndürme çalışmaları ise sürüyor. - ZONGULDAK

Zonguldak'ta bir işyerinin çatısında çıkan yangın korkuttu
Zonguldak'ta bir işyerinin çatısında çıkan yangın korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberi: Bursa'da geri dönüşüm tesisinde büyük yangın
Son dakika haberi: Bursa'da geri dönüşüm tesisinde büyük yangın
Ocakta unutulan yemek mahalleyi birbirine kattı
Ocakta unutulan yemek mahalleyi birbirine kattı
Soba yakmak için benzin döken şahıs, evi küle çevirdi
Soba yakmak için benzin döken şahıs, evi küle çevirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Abdullah Gül Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Hülya Avşar Acun Ilıcalı Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Fatih Terim Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Zonguldak'ta bir işyerinin çatısında çıkan yangın korkuttu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.05.2021 18:43:50. #1.13#

title