Zonguldak'ta basın mensupları kan bağışı kampanyası düzenledi
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Zonguldak'ta basın mensupları kan bağışı kampanyası düzenledi

09.03.2021 13:29 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:32
Zonguldak'ta basın mensupları kan bağışı kampanyası düzenledi

Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti yönetimi ve üyeleri kan bağışı kampanyası etkinliği düzenledi.

Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti yönetimi ve üyeleri kan bağışı kampanyası etkinliği düzenledi.

Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti, Türk Kızılay Zonguldak Şubesi ve Türk Kızılay Kan Bağış Merkezi Zonguldak Şubesi iş birliğinde Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına basın mensupları ilgi gösterdi.

Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık, gazetecilere, yeni tip koronavirüs salgını ve kış şartları nedeniyle kentte kan stoklarında azalma olduğunu belirterek, "Kampanyamıza katılan tüm gazetecilere teşekkür ediyorum. Cemiyet olarak kan bağış kampanyası düzenlemeye devam edeceğiz." dedi.

Kızılay Kan Merkezi Müdürü Mehmet Günaydın da kanın acil değil sürekli ihtiyaç olduğunu kaydederek, "Maalesef pandemi sürecinde kan bağışı sayısında düşme oldu fakat hastanelerdeki taleplerde kana olan ihtiyaç aynı oranda devam ediyor. Bu nedenle Zonguldak Kızılay Kan Bağış Merkezi olarak haftanın 7 günü il merkezi ve ilçelerimizde ekiplerimiz kan bağışı almaya devam ediyor. Bugüne kadar kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmak için siz değerli basın mensuplarıyla sürekli beraber çalıştık. Bugün de basın mensupları olarak gelip kan bağışında bulundunuz ve toplumda bir farkındalık oluşturdunuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seçkin Kırarslan

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