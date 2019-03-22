Zonguldak'ta Bahçe Güzelleştirme Projesi

Zonguldak'ta ana sınıfı öğrencileri bahçe güzelleştirme projesiyle doğa kirliliğine dikkati çekmeyi ve çevreyi güzelleştirmeyi hedefledi.

Mithatpaşa İlkokulunda düzenlenen bahçe güzelleştirme projesinin birinci kademe çalışması okul müdürü Ali Özdoğan'ın önerisiyle proje sorumlusu Ayşe Alkan ve Ayşen Yıldız öğretmenlerin önderliğinde gerçekleştirildi.

Ana sınıfı velileri iş birliğiyle yapılan çalışmalarda atık durumda olan çizmeler ve baretler temin edildi.

Atık çizmelerin proje sorumlusu öğretmen, öğrenci ve velilerce boyanmasının ardından öğrenciler atık malzemeleri topraklandırıp çiçeklendirdi.

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü İlhan Sabit Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, projede emeğe geçenlere teşekkür ederek, bu gibi projelerin önemli olduğunu ve çocukların çevreye olan duyarlılıklarını arttırdığını ifade etti.

Kaynak: AA