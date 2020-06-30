Zonguldak'ta baba ve oğlunun öldürülmesi
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Zonguldak'ta baba ve oğlunun öldürülmesi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde tartıştığı kardeşi tarafından öldürülen baba ve oğlunun cenazesi toprağa verildi.

Zonguldak'ta baba ve oğlunun öldürülmesi
30.06.2020 11:57 | Son Güncelleme: 30.06.2020 12:34

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde tartıştığı kardeşi tarafından öldürülen baba ve oğlunun cenazesi toprağa verildi.

Dün, Şeyhoğlu köyünde ağabeyi ile çıkan tartışmada yaşamını yitiren Mustafa Demir (68) ve oğlu Seyhan Demir'in (26), cenazeleri, yakınları tarafından Çaycuma Devlet Hastanesi morgundan alınarak aynı köydeki evlerine getirilerek helallik alındı.

Daha sonra baba ve oğlunun cenazeleri, öğle vaktinden önce köy mezarlığında kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Mustafa ve Seyhan Demir'in yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Bu arada gözaltına alınan zanlı Hasan Demir, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartıldı.

Olay

Dün, Çaycuma ilçesine bağlı Şeyhoğlu köyünde ikamet eden Hasan Demir (73) ile kardeşi Mustafa Demir arasında arazilerinde bulunan dut ağacının budanması konusunda tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzere Hasan Demir, kardeşi Mustafa ile kavgayı ayırmaya çalışan yeğeni Seyhan Demir'i silahla yaralamıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince baba ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Şüpheli Hasan Demir, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Manşet

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