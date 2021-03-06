Zonguldak'ta, alt yapı çalışmasında göçükte kalan işçi öldü
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Zonguldak'ta, alt yapı çalışmasında göçükte kalan işçi öldü

06.03.2021 00:34 | Son Güncelleme: 06.03.2021 00:38
Zonguldak'ta, alt yapı çalışmasında göçükte kalan işçi öldü

ZONGULDAK'ta, alt yapı çalışması sırasında açılan çukurda meydana gelen göçükte ağır yaralanan işçi Tayfun Sağlam (25), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

ZONGULDAK'ta, alt yapı çalışması sırasında açılan çukurda meydana gelen göçükte ağır yaralanan işçi Tayfun Sağlam (25), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi Dağyolu Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yapılan alt yapı çalışmaları sırasında açılan çukurda çalışan Tayfun Sağlam, toprak kayması sonucu oluşan göçükte kaldı. Göçükten kurtarılan Sağlam, sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlam, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Hastane önüne gelen Sağlam'ın yakınları gözyaşı döktü. Cumhuriyet Başsavcılığı, Sağlam'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.


Zonguldak'ta, alt yapı çalışmasında göçükte kalan işçi öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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