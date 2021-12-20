Zonguldak Kömür Jeoparkı Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı

ZONGULDAK (Habermetre) - Zonguldak Kömür Jeoparkı Danışma Kurulu Toplantısı YapıldıZonguldak Kömür Jeoparkı Danışma Kurulu Toplantısı Vali Mustafa Tutulmaz, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi Başkanı Prof. Dr. Nizamettin Kazancı ve üyelerin katılımı ile yapıldı. Toplantıda 2021 yılı çalışmaları ile 2022 çalışma takvimi istişare edildi.

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