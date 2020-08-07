Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi
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Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi

Zonguldak'ta, fazla kiloları nedeniyle sevdiği kızın ailesi tarafından reddedilen genç, 6 ayda 212 kilo verdi. 84 kiloya düşen genç, her gün 25 kilometre yürüyerek sadece çorba ve su ile beslenmiş.

07.08.2020 09:48 | Son Güncelleme: 07.08.2020 11:09

Zonguldak Alaplı'da yaşayan 22 yaşındaki Akın Türkoğlu , fazla kiloları nedeniyle sevdiği kız ile evlenemeyince hırs yaparak 6 ayda 212 kilo verdi. 296'dan 84 kiloya düşen Türkoğlu, yeni yaşamından oldukça memnun. Her gün 25 km yürüdüğünü ve bol bol su içtiğini belirten genç, kız arkadaşından ayrıldığını ve 'ilerde kendini seven biriyle' birlikte olmak istediğini söyledi.

Akın Türkoğlu, 7 yaşından itibaren aşırı yemek yeme isteğinden dolayı kilo almaya başladı. Son 15 yılda hızla kilo alan Türkoğlu, 296 kiloya kadar çıktı. Türkoğlu, evlenmeye karar verdiği 8 yıllık kız arkadaşını ailesinden istedi. Genç kızın ailesi ise Türkoğlu'nun fazla kiloları nedeniyle, bu evliliğe onay vermedi.

SU VE ÇORBAYLA BESLENDİ

Kiloları nedeniyle güçlükle yürüyen Türkoğlu, kız arkadaşının mezuniyet töreninde takım elbise giyebilmek için kilo vermeye karar verdi. 6 ay önce her gün 25 kilometre yürüyerek sadece çorba ve su ile beslenmeye başlayan Türkoğlu, hızla kilo vermeye başladı. 6 ayın sonunda da 212 kilo vererek, 84 kiloya düşmeyi başardı.

Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi

Akın Türkoğlu, kilo vermek için 6 aydır her yere yürüyerek gittiğini anlatarak, "7 yaşımda aşırı yemek yemeye başladım. Kendimi durduramıyordum. 15 yılda 212 kilo alarak, 296 kiloya kadar çıktım. Kilolarımdan dolayı sokağa çıkamıyordum. Hayattan soğumuştum." dedi.

"HER GÜN 25 KİLOMETRE YOL YÜRÜDÜM"

Türkoğlu, yaşadığı durumu anlatmaya şu sözlerle devam etti:

"Sekiz yıl sevdiğim bir kız vardı. Evlenmek istiyordum. Ailesi beni istemedi, arkadaşları kilolarımdan dolayı hor gördüler. Ona, 'Sen ona yakışmıyorsun' dediler. Çok hırs yapmıştım. Mezuniyet töreninde takım elbise giyebilmek için kilo vermeye karar verdim. Her gün dağ-bayır 25 kilometre yol yürüdüm. Kendi işlerimi yürüyerek, hallediyorum. Arabam vardı. Altı aydır arabama hiç binmedim. Yarım kase çorba içerek diyet yapıyordum. Diyetisyene gitmedim. 296 kilo ile başladığım diyet ile 84 kiloya düştüm" dedi.

Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi

"İNŞALLAH İLERİDE BENİ SEVEN BİRİSİYLE KARŞILAŞIRIM"

Kız arkadaşından ayrıldığını söyleyen Türkoğlu, "Sevdiğim kızın ailesi beni istemeyince, mezuniyet törenine gitmedim. Ama takım elbise giymeye başladım. Sağlığım çok iyi, kilo vermekten dolayı çok mutluyum. Eskiden internetten elbise siparişi verirdim. Şimdi istediğim mağazaya giderek, beğendiğimi giyip, alabiliyorum. Her gün 25 kilometre yol yürümeye devam ediyorum. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğim. İnşallah ileride beni isteyen ve seven biriyle karşılaşırım. Kilo vermek isteyenlere tavsiyem bol bol yürüyüş yapsınlar ve su tüketsinler. Ben şu an hayatımdan çok mutluyum" diyerek yeni yaşamından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (9)
ZEYNEP SULTAN: GİDENLERE TEŞEKKÜR ET. . .
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ŞEYMA KAZAK: Şişkolar iğrenç ter kokar şimdi derileri de sarkmıştır. Erkek kaslı olur atletik olur. Teri güzel kokar çocuk yapma isteği uyandırır titretir sizi.
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TEŞEKKÜR: BENCE O AİLEYE SİNİRLENDİĞİN KADAR BİR TEŞEKKÜR BORCUN VAR. . . SEBEP OLMUŞ, VESİLE OLMUŞ O AİLE SAYESİNDE DÜZELMİŞSİN.
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