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Zonguldak kara teslim oldu

İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ - Haberler | Güncel

Zonguldak kara teslim oldu Zonguldak'ta dün gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak kara teslim oldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta dün gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Zonguldak-İstanbul karayolu Kandilli kavşağında etkili olan kar yağışı sebebiyle kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürüyor. Kış lastiği olmadan yola çıkan bir sürücü ise rampada ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Batı Karadeniz'de yoğun kar yağışı uyarılarında bulunmasının ardından Zonguldak'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Zonguldak-İstanbul karayolu Kandilli kavşağında yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler dikkatli seyir etti. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait tuzlama ve kar küreme araçları da bölgede çalışmalarını sürdürdü. Karla birlikte yaşanan sis drone ile havadan da görüntülendi.

Öte yandan yoğun kar yağışı kent merkezinde ve ilçelerde de etkili oldu. Bazı köy yolları kapandı. Sağlık ekipleri hastalara ulaşmakta zorluk çekti. Devrek ilçesine cenaze getiren bir cenaze aracı ise yaklaşık iki saat süren mücadelenin ardından köye ulaştı.

Kar yağışının kıyı kesimlerinde 22 Aralık'ta daha da etkili olacağı kış lastiği ve zinciri olmayan sürücülerin trafiğe çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Zonguldak kara teslim oldu

Zonguldak kara teslim oldu

Zonguldak kara teslim oldu

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