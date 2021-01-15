ZONGULDAK - Kar yağışı etkisini sürdürüyor
Zonguldak-Ereğli kara yolundaki kar yağışı Anadolu Ajansı Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu'nun anonsu Zonguldak Zonguldak-Ereğli kara yolunda kar yağışı etkili oluyor.
Zonguldak-Ereğli kara yolundaki kar yağışı
Anadolu Ajansı Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu'nun anonsu Zonguldak
Zonguldak-Ereğli kara yolunda kar yağışı etkili oluyor.
Kar yağışı nedeniyle sürücüler yolda dikkatli ilerliyor.
Yolun Zonguldak istikametinde, kar nedeniyle trafik akışının yavaşlaması sonucu zaman zaman araç kuyruğu oluşuyor.
Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Ayrıca ekipler tarafından yolda tuzlama çalışması yapılıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yücel Velioğlu