ZONGULDAK - Kar yağışı etkisini sürdürüyor
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ZONGULDAK - Kar yağışı etkisini sürdürüyor

15.01.2021 14:35 | Son Güncelleme: 15.01.2021 14:40

Zonguldak-Ereğli kara yolundaki kar yağışı Anadolu Ajansı Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu'nun anonsu Zonguldak Zonguldak-Ereğli kara yolunda kar yağışı etkili oluyor.

Zonguldak-Ereğli kara yolundaki kar yağışı

Anadolu Ajansı Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu'nun anonsu Zonguldak

Zonguldak-Ereğli kara yolunda kar yağışı etkili oluyor.

Kar yağışı nedeniyle sürücüler yolda dikkatli ilerliyor.

Yolun Zonguldak istikametinde, kar nedeniyle trafik akışının yavaşlaması sonucu zaman zaman araç kuyruğu oluşuyor.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Ayrıca ekipler tarafından yolda tuzlama çalışması yapılıyor.

ZONGULDAK - Kar yağışı etkisini sürdürüyor
ZONGULDAK - Kar yağışı etkisini sürdürüyor
ZONGULDAK - Kar yağışı etkisini sürdürüyor
ZONGULDAK - Kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yücel Velioğlu

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