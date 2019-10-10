Zonguldak'ın kanaryaları Portekiz'de yarışacak

10.10.2019 13:26

Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu Başkanı Yılmaz Çakmak, Zonguldak Kuş Üreticileri Derneği'ni ziyaret etti.



Zonguldak Kuş Üreticileri Derneği Başkanı Kadir Karakaş, çok az üye sayısı ile kısa zamanda güzel başarılara imza atıldığına dikkat çekti. Ziyarette ildeki çalışmalar hakkında bilgiler veren Karakaş, Kdz Ereğli ve Çaycuma'daki ilçe derneklerinin kesinlikle Zonguldak derneği ile tek bir çatı altında toplanması gerektiğini vurguladı. Zonguldak'taki kanarya üreticilerinden Portekiz'de yapılacak olan dünya şampiyonasında derece yapacak kapasitede kanaryacıların olduğunu söyleyen Kadir Karakaş "İlimizde çok güzel işler yapıyoruz. TKKKF hakemi kurucu üyemiz Ertan Açıkgöz'ün bugünlere gelmemizde büyük emeği var. Onun tecrübeleri sayesinde bugünlere geldik. Kanarya yarışmaları spor müsabakası gibi ilimizin tanıtımında çok büyük bir avantajdır. Bütün maddi imkansızlıklara rağmen ilimizi en iyi şekilde temsil ediyoruz ve dünya şampiyonasında da üyelerimizin başarılı olacağına inanıyorum" dedi.



Ziyarette Yılmaz Çakmak'a Zonguldak'ın simgesi olan madenci heykeli takdim edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA