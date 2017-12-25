Zonguldak Erkek Arkadaşını Tokatladı

Erkek arkadaşını tokatladı



ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde deniz kenarında erkek arkadaşını bir kadınla gören genç kız, erkek arkadaşına tokat attı.



Bozhane mevkiinde deniz kenarında park halinde olan otomobilin yanına giden genç kız, erkek arkadaşını başka bir kadınla yakaladı. Araçtan inen erkek arkadaşına tokat atan genç kız, aracın içindeki kişiye de tepki gösterdi. Öfkeli kızı, yanındaki arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı. Genç kız, araçta oturan kişinin bulunduğu kapıyı açması üzerine erkek arkadaşı araya girerek kapıyı kapattı. Genç kız bu sırada erkek arkadaşına tekrar tokat attı. Bir süre daha tepkisini sürdüren genç kız, ardından arkadaşlarıyla geldiği araca binerek uzaklaştı. Yaşananlar bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi