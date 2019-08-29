Zonguldak bakan yardımcısı kalaycı zonguldak'ta 1,5 milyar ton kömür rezervi var

29.08.2019 17:02

Bakan Yardımcısı Kalaycı Zonguldak'ta 1,5 milyar ton kömür rezervi var

ENERJİ ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Madenlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, kömür madenlerinin bulunduğu Zonguldak'ta bir dizi ziyaret ve toplantı gerçekleştirdi. Kalaycı, Zonguldak'ta 1,5 milyar ton kömür rezervi var. Böyle çıkartmaya devam edersek, bize bin yıl yetecek kadar rezerv var dedi.

Ziyaretlerine Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan (TTK) başlayan Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı'ya, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürü Ömer Bayrak, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar ile GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil eşlik etti. Kalaycı, Zonguldak'ta 2020 yılında 1 milyon 400 bin ton kömür üretimini hedefliyoruz. Biliyorsunuz Zonguldak'ta 1,5 milyar ton kömür rezervi var. Böyle çıkartmaya devam edersek bize bin yıl yetecek kadar rezerv var. TTK her yıl çıkardığı kömür miktarını her yıl artırıyor. 2020 yılı için hedef 1 milyon 400 bin ton kömür çıkartmak dedi.

'RÖDEVANSLI SAHA SAHİPLERİ BİZİM PAYDAŞIMIZ

TTK Yayla Konağı'nda rödevanslı saha sahipleriyle bir araya gelen ve kömür üretiminin artırılması ile işçi ve özel maden ocakları sahiplerinin sorunlarıyla ilgili toplantılar gerçekleştiren

Kalaycı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şunları söyledi

Sorunlarını dinledik. Temel sorunları var, birisi kendilerine verilecek olan teşviklerin Türkiye Taşkömürleri İşletmesi üzerinden değil, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) üzerinden olması. Bununla ilgili Türkiye Taşkömürleri İşletmeleri üzerinden teşviklerini almak istediklerini belirttiler. Bu bir yasa konusu, bu biraz zaman olacak, bunu ilettim. Bir diğer sorun ise eskiden yapılan sözleşmelerde ödenen rödevans payı yüksek olurken, yeni yapılan sözleşmelerde ödenen rödevans payı daha düşük. Böyle olunca da fiyat farkının giderilmesini istiyorlar. Bu da bir yasa konusu, bunu çözmek için de uğraşacağız. Valimiz ve genel müdürümüzden istihdam artırılması şartı ile rödevans farklarının belli bir süre için kaldırılması önerisi geldi. Bunun üzerinde çalışacağız.

'MADENCİLİĞİ 2023 YILINDA GSYİH'DA YÜZDE 1'DEN YÜZDE 4-5'LERE ÇIKARTACAĞIZ'

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanlığı'nı da ziyaret eden Şeref Kalaycı, madenciliğin gayri safi yurt içi hasıladaki yerine dikkat çekerek, Zonguldak maden şehri. Ekonomimizin içinde, Gayri Safi Yurt İçi Hasılamızın(GSYİH) içinde madencilik sektörünün payı yüzde 1'ler civarında. Küçük bir rakam ve bunu arttırmak istiyoruz. 2023 yılı hedeflerinde madencilik sektörünün GSYİH içindeki payını yüzde 4 ve 5'lere çıkartılmasını istiyoruz. Bu bağlamda bu sektörde yapılacak çok iş var. İşçilerimiz de bizim en önemli paydaşlarımız. İşçilerimiz bizim baş tacımız. Kısa vadede işçi alımı görünmüyor. Üretim artması durumunda işçi alımı olması da çok doğal olur. Bin yıl da geçse yeraltındakini yeryüzüne çıkaramayız. Üretimi arttırmak istiyorsak işçi de alınmalıdır ama kısa vadede böyle bir şey yok ifadelerini kullandı. Kalaycı, burada GMİS yönetim kurulu ile maden işçilerinin sorunlarına yönelik bir toplantı da gerçekleştirdi.

'MEKANİZE SİSTEM İLE 6 İŞÇİNİN YAPACAĞI İŞİ 1 İŞÇİ YAPACAK'

Zonguldak'taki özel ve devlet eliyle işletilen kömür madenleri hakkında bilgi veren TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu da şunları kaydetti

Erdemir sahadaki mevcut sondaj işlemlerini bitirdi. En kısa zamanda üretime dönük alan projesine geçecekler. Bağlık-İnağzı sahasında şu anda bir çalışma yok firma ile görüşmeler de devam ediyor. Hattat Holding'in kendi içerisinde problemleri var. Bir finansman problemi var bunu çözdükten sonra gerekli 3 makineyi Polonya'dan alacaklar. Onların Amasra'da üretime başlamaları en erken 2020 yılının sonunu bulur. Bizim TTK olarak 150 milyon TL'lik yarı ve tam mekanize sistem projemiz devam ediyor. Bunun 60 milyonluk kısmını tamamladık. 90 milyon TL'lik kısmında ise çalışmalar devam ediyor. 2017 yılında sıfır metre olan mekanize sistem ocak açıklığımız 2020 yılında 1100 metreye çıkmış olacak. Bundan da 6 kişi ile yapılan bir işi, 1 kişi ile yapmış olacağız ve devlete olan yükümüzü bu şekilde azaltacağız. Günlük üretim hedefimiz ise 10 bin ton olacak.

Kaynak: DHA