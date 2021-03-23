ZONGULDAK Babanın dikkati Uslu ailesini ölümden kurtardı
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ZONGULDAK Babanın dikkati Uslu ailesini ölümden kurtardı

23.03.2021 09:31 | Son Güncelleme: 23.03.2021 09:39

Babanın dikkati Uslu ailesini ölümden kurtardıZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazını fark eden Ramazan Uslu, eşi ve 4 çocuğunu uyandırarak 112 Acili aradı.

Babanın dikkati Uslu ailesini ölümden kurtardı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazını fark eden Ramazan Uslu, eşi ve 4 çocuğunu uyandırarak 112 Acili aradı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Uslu ailesi, hastaneye kaldırıldı. Ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 05.00 sıralarında Orhanlar Mahallesi Tokmaklar Sokak'ta bulunan apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiklerini anlayan Ramazan Uslu (50) 112 Acili aradı. Evin pencelerini açarak eşi ve 4 çocuğunu uyandıran Uslu, sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi. Kısa sürede eve ulaşan sağlık ekipleri Uslu ailesine müdahalede bulundu. Ramazan Uslu ile eşi Aysel Uslu (47), çocukları ambulansla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Evdeki dumanı fark ederek uyanan Ramazan Uslu'nun dikkati sayesinde ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ZONGULDAK Babanın dikkati Uslu ailesini ölümden kurtardı
ZONGULDAK Babanın dikkati Uslu ailesini ölümden kurtardı
ZONGULDAK Babanın dikkati Uslu ailesini ölümden kurtardı
ZONGULDAK Babanın dikkati Uslu ailesini ölümden kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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