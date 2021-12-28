Zonguldak Ankara Karayolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı
İhlas Haber Ajansı / Sertaç Özdemir - Haberler | Güncel
Zonguldak Ankara Karayolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı Karayolları ekipleri heyelanı kaldırma çalışmalarına başladı Zonguldak-Ankara Karayolu'nda heyelan meydana geldi.
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Ankara Karayolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı
Karayolları ekipleri heyelanı kaldırma çalışmalarına başladı
ZONGULDAK - Zonguldak-Ankara Karayolu'nda heyelan meydana geldi. Meydana gelen heyelanda Zonguldak istikameti trafiğe kapanırken trafik ters şeritten kontrollü olarak veriliyor.
Zonguldak Ankara Karayolu üzeri Himmetoğlu Kavşağı yakınlarında akşam saatlerinde heyelan meydana geldi. Meydana gelen heyelanda Zonguldak-Ankara Karayolu'nun Zonguldak istikameti ulaşıma kapandı. Bölgeye karayolları, jandarma ve polis ekipleri hareket etti. Kepçelerle heyelan kaldırma çalışmaları hemen başlatılırken Zonguldak istikametine trafik ters şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.