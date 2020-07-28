Zonguldak'ta son 8 günde 88 kişi koronavirüse yakalandı
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Zonguldak'ta son 8 günde 88 kişi koronavirüse yakalandı

Türkiye'deki koronavirüs salgınında "30 büyükşehir ve Zonguldak" ifadesinden dolayı "ve" kelimesiyle dillere pelesenk olan Zonguldak'ta son 8 günde 88 kişinin koronavirüse yakalanması yetkilileri endişelendirdi.

28.07.2020 13:30 | Son Güncelleme: 28.07.2020 13:52

Koronavirüs salgınında adı büyükşehirlerle birlikte anılan Zonguldak'ta, Valilik, İl Sağlık Müdürlüğü ve diğer kurumların çalışmalarıyla alınan tedbirler sonucu, vaka sayıları kontrol altına alınmıştı. Ancak son günlerde özellikle Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte vaka sayılarında ciddi artışlar yaşandı. Yetkililer, artış sayısının özellikle kırsal kesimlerde maske takma ve hijyen konusunda halkın tedbirleri elden bırakmasına bağladı. Zonguldak genelinde, 18 Temmuz itibariyle koronavirüse yakalanan kişi sayısı 941 iken, bu sayı 26 Temmuz'da 88 kişi artarak bin 29 oldu. İyileşen hasta sayısı 822 olarak belirtildi. Şehirde bugüne kadar 70 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

"BİZ BUNUNLA YAŞAMAYA ALIŞTIK"

Kent merkezinde bayram öncesi alışveriş yapan vatandaşların oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti. Aysel Yaman Kocabaş isimli vatandaş, vaka sayılarının artacağını düşündüğünü söyleyerek, "İl dışından gelenlerimiz olacak. Zonguldak'ta vaka sayısı artar diye düşünüyorum. İnsanları nasıl tutacaklar onu da bilmiyorum ama artık biz bununla yaşamaya alıştık. Ben diyorum ki herkes maskesini taksın, hijyenine dikkat etsin." dedi.

Taner Arslantürk ise insanların daha dikkatli olması gerektiğini ifade ederek, "Bayram alışverişi sıkıntılı gözüküyor. İnşallah daha önce yaşadığımız üzücü günleri yaşamak istemiyoruz. Elimizden geldiği kadar çok fazla içi içe bulunmamak lazım. Mağazalarda yoğunluk var. Dikkat etmek lazım. Duyarsız olmamak lazım." diye konuştu.

Zonguldak'ta son 8 günde 88 kişi koronavirüse yakalandı
Haber Yorumları (1)
AYASOFYAMIZ ACILDI LİBYADA KUSATILDIK: ARTIK DüNYA COViDLERi BiZE VIIIIZZZZ GELiRRRR HAYDE HEP BiR AGIZDAN CEKELiM HüüüüüLOOOOOOG
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