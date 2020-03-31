Zombie Army Trilogy, Switch için Çıkışını Gerçekleştirdi
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Xbox One, Teknoloji

Zombie Army Trilogy, Switch için Çıkışını Gerçekleştirdi

Zombie Army Trilogy, PC, PlayStation 4 ve Xbox One sonrasında Switch için de bugün satışa sunuldu.

31.03.2020 15:49 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:49
Zombie Army Trilogy, Switch için Çıkışını Gerçekleştirdi

Zombie Army Trilogy, PC, PlayStation 4 ve Xbox One sonrasında Switch için de bugün satışa sunuldu. Oyunun çıkışını kutlamak amacı ile geliştirici Rebellion, güzel bir çıkış fragmanı yayınladı.

Alternatif bir zamanda geçen Zombie Army Trilogy hikayesine göre, Berlin şehri bombardıman altındayken yeraltı sığınağında saklanan Hitler, kendisine teslim olmasını söyleyen bir subayı dinlemeyip Plan Z için emir veriyor. Bunun neticesinde savaş sırasında şehit olan askerler diriltiliyor. Ancak planın ters tepmesi yüzünden Almanya topraklarını istila eden yürüyen ölüler, Avrupa ülkeleri boyunca yayılmaya başlıyor. Bir grup direnişçi ise yürüyen ölü istilasını durdurabilmek için harekete geçiyorlar.

Sizi üç senaryo boyunca on beş farklı görev bekliyor. Bu senaryo görevlerini ister tek başınıza, isterseniz de en az iki ve en fazla dört oyuncuya kadar destek sunulan kooperatif modu ile arkadaşlarınız ile oynayabiliyorsunuz.

Ana senaryonun yanı sıra Horde modu da bulunuyor. Beş farklı haritanın seçilebilir olduğu bu modu ister tek başınızda isterseniz de kooperatif olarak üç arkadaşınızla birlikte oynayabilirsiniz. Son olarak, Zombie Army Trilogy, Switch konsolunda yerel kablosuz kooperatif desteği, hareket kontrolcüleri, Pro Controller ve HD Rumble desteği sunacak. Bunun yanı sıra, oyunun Nintendo konsolunun yeni arkadaş davet sistemini de desteklediğini söylemeden geçmeyeyim.

Kaynak: Tamindir

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