Zodyak Katili'nin şifreli mesajı 51 yıl sonra çözüldü
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BBC

Zodyak Katili'nin şifreli mesajı 51 yıl sonra çözüldü

12.12.2020 16:37 | Son Güncelleme: 12.12.2020 16:41
Zodyak Katili'nin şifreli mesajı 51 yıl sonra çözüldü

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI, 'Zodyak Katili' adı verilen seri katilin San Fransisco Chronicle gazetesine 51 yıl önce yolladığı belirtilen mesajın, üç amatör şifre çözücü tarafından deşifre edildiğini açıkladı.

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI, 'Zodyak Katili' adı verilen seri katilin San Fransisco Chronicle gazetesine 51 yıl önce yolladığı belirtilen mesajın, şifre çözücüler tarafından deşifre edildiğini açıkladı.

Hiç yakalanamayan katil, 1960'lı yılların sonunda beş kişiyi bıçaklayarak ve ateşli silahla öldürmüştü.

Cinayetlerin işlendiği dönemde de katil, çeşitli gazetelere birkaç şifreli mesaj göndermişti.

Mesajlardaki şifre, ABD, Belçika ve Avustralya'daki üç kişinin çalışmasıyla çözüldü.

Deşifre edilen mesajda "Umarım beni yakalamaya çalışırken çok eğlenirsiniz. Gaz odasından korkmuyorum çünkü beni cennete daha yakın zamanda yollayacak çünkü şu anda benim için çalışacak yeterli sayıda meleğim var" deniyor ve katilin kimliğine yönelik herhangi bir ipucu yer almıyor.

Virginia'da yaşayan internet sitesi tasarımcısı Davied Oranchak, YouTube'da yayımladığı bir videoda şifreyi Avustralyalı uygulamalalı matematikçi Sam Blake ve Belçikalı Depo Müdürü ve şifre çözücü yazılım mühendisi Jarl Van Eycke ile birlikte çözdüklerini anlattı.

Oranchak büyük harfler ve çeşitli sembollerden oluşan mesajı "Zodyak'ın ilgi arayışında olduğu değersiz mesajlardan bir diğeri" diye tanımladı.

Şifreyi insan zekası ve yazılımlarla çözen ekip, çalışmalarını katilin kurbanlarına ve yakınlarına adadıklarını belirtti.

Mesajin deşifre edildiğini doğrulayan FBI da, kurbanların adalet bulabilmesi için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

San Fransisco Cronicle gazetesine göre, Zodyak Katili'ne atfedilen tek mesaj bu değil. İki şifreli mesaj daha var ve bu mesajlarda katilin adı da yer alabilir.

Cinayetler Aralık 1968'de bir kadın ve bir erkeğin arabalarında öldürülmeleriyle başlamıştı. Temmuz 1969'da bir kadın ve bir erkek daha vuruldu ama erkek kurtuldu.

Daha sonra da bir çift, bir göl kenarında bıçaklandı ve sadece erkek hayatta kalmayı başardı. Ekim 1969'da da bir taksi şöförü San Fransisco'da vurularak öldürüldü.

Kimliği hiç tespit edilemeyen katil, gazetelere yolladığı mektuplarda 37 kişiyi öldürdüğünü iddia ediyordu, ancak soruşturma bu beş cinayet ve iki yaralamaya odaklandı.

Zodyak Katili iki filme de konu oldu. 2007'de Robert Downey Jr ve Jake Gyllenhaal'ın oynadığı Zodyak filmi ve Clint Eastwood'un 1971'de sert bir dedektifi oynadığı Dirty Harry bu cinayetleri konu almıştı.

BBC

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