Ziyaret için gittiği Afganistan'da olayların arasında kalan İngiliz öğrenci, yaşadıklarını anlattı
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Ziyaret için gittiği Afganistan'da olayların arasında kalan İngiliz öğrenci, yaşadıklarını anlattı

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

Afganistan'a giden 22 yaşındaki İngiliz öğrenci, Taliban'ın 10 gün içinde tüm ülkeyi ele geçirmesine ve sonrasında yaşanan kaosa şahit oldu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan 22 yaşındaki öğrenci yaşadıklarını anlattı.

Taliban'ın 10 günde Afganistan'ın birçok şehrini ele geçirmesi ve son olarak başkent Kabil'e girmesi tüm dünya tarafından endişe ile takip ediliyor. Yönetimin Taliban'a geçmesi sonrasında Cumhurbaşkanı ülkeyi terk etti, sivil halk ise ülkeden kaçmak için elinden geleni yapıyor.

Afganistan'a giden 22 yaşındaki İngiliz bir öğrenci ise bu süreçte kendisini olayların ortasında buldu. Ziyaret edilmesi en tehlikeli ülkeleri araştırdıktan sonra Afganistan'a gitme kararı aldığını belirten Miles Routledge, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

HAYATTA KALMAK İÇİN GALLERLİ OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ

The Mirror'da yer alan habere göre, İngiliz öğrenci tahliye edilmesinin haftalar sürebileceğinin altını çizdi. Fizik öğrencisi Miles, ortalama bir Afgan vatandaşına kıyasla rahat olduğunu belirtti. Miles Taliban militanları tarafından çevrildiğini ve hayatta kalmak için Gallerli olduğunu söylediğini de iddia etti.

ÇERNOBİL'İ DE ZİYARET ETMİŞTİ

İngiliz öğrenci ziyaret edilmesi en tehlikeli ülkeler turu kapsamında Çernobil'i de ziyaret etmişti. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, hükümetin tüm İngiliz vatandaşlarını güvenli bir şekilde tahliye etmek için elinden gelen her şeyi yaptığını söylemiş, ancak 'bazı insanların geri dönmeyeceğini' kabul etmişti.

Ziyaret için gittiği Afganistan'da olayların arasında kalan İngiliz öğrenci, yaşadıklarını anlattı
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