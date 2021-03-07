Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz

Yol çalışması sırasında bulundu! Kimse ne olduğunu bilmiyor

Savcılık eski eşi tarafından darbedilen kadın ve kızı için harekete geçti

Emre Belözoğlu istifa mı etti? Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi

Nişantaşı'nda baskın yapılan restoranda 100 kişiye ceza! Aralarında bakın kim vardı

Tam kapanma uygulanan kent sessizliğe büründü! Hiç kimse sokağa çıkamayacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve hesaplarını Instagram'dan takip etmiyor olması 'istifa mı ediyor?' iddialarını gündeme getirirken, Bakanlık açıklamada bulundu. İddiaların asılsız olduğu vurgulanırken, "Bakanlığımız tarafından paylaşılmayan içeriklere itibar etmeyiniz" denildi.

Sosyal medyada yayılan bir görselde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Instagram hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve hesaplarını takipten çıkardığı iddia edildi.

"İSTİFA MI EDİYOR?" SORUSUNU GÜNDEME GETİRDİ

Aynı paylaşımda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Selçuk'u takipten çıkardığı öne sürülürken, bu iddialar 'Bakan Selçuk istifa mı ediyor?' sorusunu gündeme getirdi.

"ASILSIZDIR"

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuyla ilgili olarak açıklama yapıldı. İddiaların "Asılsız" olduğu vurgulanırken, "Lütfen, Bakanlığımız resmi iletişim kanalları tarafından paylaşılmayan içeriklere itibar etmeyiniz" denildi.

İDDİA SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Öte yandan istifa iddiaları sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Kullanıcılar '#ZiyaSelçuklaDevam' başlığı altında bakana destek paylaşımları yaptı.