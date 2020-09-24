Ziya Selçuk kimdir? Ziya Selçuk kaç yaşında, nereli? Ziya Selçuk hayatı ve biyografisi!

Eğitim gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Ziya Selçuk kaç yaşında, nereli? Ziya Selçuk hayatı ve biyografisi! Ziya Selçuk kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk hakkında araştırmalar yapılıyor. Ziya Selçuk kimdir? MEB Bakanı Ziya Selçuk kaç yaşında, nereli? Ziya Selçuk hayatı ve biyografisi!

MİLLİEĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK KİMDİR?

1961 yılında Ankara'da doğdu. Lise öğrenimi Ankara Atatürk Lisesinde tamamladı. Eğitimde Psikolojik Hizmetler ve Psikolojik Danışma - Rehberlik alanlarında Ankara Üniversitesinde lisans ve yüksek lisans, Hacettepe Üniversitesinde de doktora derecelerini almıştır. Yükseköğretim kurumlarında uzun yıllar öğretim üyeliği ve yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür. Vakıf üniversitelerinde mütevelli heyeti başkanlığı ve üyeliği yapmıştır. Eğitim siyaseti alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarında başkanlık ve üyelik, TUBİTAK-SOBAG Yürütme Kurulu Üyeliği, Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, Voleybol Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanlığı, PDR Derneği Yöneticiliği, köşe yazarlığı, uluslararası kuruluşlarda proje uzmanlığı görevlerini başarıyla yürütmüştür. Aynı zamanda Türk Zekâ Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, bilimsel dergi editörlüğü, Yunus Emre Enstitüsü Bilim Diplomasisi Kurul Üyeliği ve benzeri birçok görevde bulunmuştur. Çok sayıda resmi ve özel okulun modellenmesi ve kuruluşuna liderlik etmiştir. Rehberlik, davranış gözlemi, iletişim, öğrenme, mizaç konularında kitapları ve yüzlerce makalesi bulunmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.