Ziya Selçuk kimdir? Ziya Selçuk kaç yaşında, nereli? Ziya Selçuk hayatı ve biyografisi!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ziya Selçuk kimdir? Ziya Selçuk kaç yaşında, nereli? Ziya Selçuk hayatı ve biyografisi!

24.09.2020 19:04 | Son Güncelleme: 24.09.2020 19:07
Ziya Selçuk kimdir? Ziya Selçuk kaç yaşında, nereli? Ziya Selçuk hayatı ve biyografisi!

Eğitim gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Ziya Selçuk kaç yaşında, nereli? Ziya Selçuk hayatı ve biyografisi! Ziya Selçuk kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk hakkında araştırmalar yapılıyor. Ziya Selçuk kimdir? MEB Bakanı Ziya Selçuk kaç yaşında, nereli? Ziya Selçuk hayatı ve biyografisi!

MİLLİEĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK KİMDİR?

1961 yılında Ankara'da doğdu. Lise öğrenimi Ankara Atatürk Lisesinde tamamladı. Eğitimde Psikolojik Hizmetler ve Psikolojik Danışma - Rehberlik alanlarında Ankara Üniversitesinde lisans ve yüksek lisans, Hacettepe Üniversitesinde de doktora derecelerini almıştır. Yükseköğretim kurumlarında uzun yıllar öğretim üyeliği ve yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür. Vakıf üniversitelerinde mütevelli heyeti başkanlığı ve üyeliği yapmıştır. Eğitim siyaseti alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarında başkanlık ve üyelik, TUBİTAK-SOBAG Yürütme Kurulu Üyeliği, Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, Voleybol Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanlığı, PDR Derneği Yöneticiliği, köşe yazarlığı, uluslararası kuruluşlarda proje uzmanlığı görevlerini başarıyla yürütmüştür. Aynı zamanda Türk Zekâ Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, bilimsel dergi editörlüğü, Yunus Emre Enstitüsü Bilim Diplomasisi Kurul Üyeliği ve benzeri birçok görevde bulunmuştur. Çok sayıda resmi ve özel okulun modellenmesi ve kuruluşuna liderlik etmiştir. Rehberlik, davranış gözlemi, iletişim, öğrenme, mizaç konularında kitapları ve yüzlerce makalesi bulunmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

İlgili Haberler

Ruşen Gültekin kimdir? Ruşen Gültekin kaç yaşında, nereli? Ruşen Gültekin hayatı ve biyografisi!
Ruşen Gültekin kimdir? Ruşen Gültekin kaç yaşında, nereli? Ruşen Gültekin hayatı ve biyografisi!
Ersin Düzen kimdir? Ersin Düzen nereli, kaç yaşında? Ersin Düzen hayatı, biyografisi
Ersin Düzen kimdir? Ersin Düzen nereli, kaç yaşında? Ersin Düzen hayatı, biyografisi
Levent Yılmaz kimdir? Levent Yılmaz kaç yaşında, nereli? Levent Yılmaz hayatı ve biyografisi!
Levent Yılmaz kimdir? Levent Yılmaz kaç yaşında, nereli? Levent Yılmaz hayatı ve biyografisi!

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Halife Hafter Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Aytaç Ağırlar Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Tisserand Fatih Terim Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Bursa Deprem Jandarma Hırsızlık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ziya Selçuk kimdir? Ziya Selçuk kaç yaşında, nereli? Ziya Selçuk hayatı ve biyografisi! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 19:08:24. #1.14#
title