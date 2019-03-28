Ziya Gökalp Ortaokulu Başarıya Doymuyor

Sivas'ta Ziya Gökalp Ortaokulu, akademik ve sportif başarılarıyla dikkati çekiyor.

Okul Müdürü Aydın Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerinin akademik olarak geçen yıl yakaladığı başarıyı bu yıl da tekrarladığını söyledi.

Geçen dönem 13'ü fen lisesi olmak üzere 53 öğrencilerini sınavla öğrenci kabul eden okullara yerleştirdiklerini aktaran Yılmaz, "Bu dönem de Milli Eğitim Bakanlığı ile Yeşilay Derneğinin yaptığı protokol çerçevesinde ortaokullar arasında düzenlenen 'Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek' konulu yarışmada edebi eser dalında öğrencimiz il birincisi oldu." dedi.

Sportif alanda da çeşitli başarılan elde ettiklerini aktaran Yılmaz, "Okullar Arası Yıldız Erkekler Atletizm Yarışmalarında 40 madalya ile takım halinde il birinciliği kazandık. Satrançta farklı kategorilerde bir il birinciliği ve il üçüncülüğü, tekvandoda il üçüncülüğü, kick boks, judo ve wushuda il birincilikleri alarak bir çok başarıya imza attık." diye konuştu.

Okulda 300'e yakın öğrencinin spor ve sanatsal etkinliklere katıldığını belirten Yılmaz, başarının ekip işi olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA