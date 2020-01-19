: Zirve öncesi aile fotoğrafı çekimi sırasında Macron'un telaşlı tavrı dikkat çekti

19.01.2020 19:27 | Son Güncelleme: 19.01.2020 19:31

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen ve Libya'daki çatışmalara çözüm bulmak için yapılan uluslararası toplantıların devamı niteliğinde olan Libya Konferansı başladı. Dünya, 11 ülkenin temsilcilerinin katıldığı bu konferansa kilitlendi.

LİDERLER AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİMİNE KATILDI

Tarihi zirve öncesi liderler, aile fotoğrafı çekimine katıldı. Fotoğraf çekiminde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un telaşlı tavrı ise dikkat çekti. Görüntülerde, ilk önce Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile tokalaşan Macron'un telaşlı bir şekilde sağına ve soluna baktığı görülüyor.

Aile fotoğrafı çekiminin bittiğini sanan ve platformdan uzaklaşan Macron'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile tokalaşıp platforma geri döndüğü görülüyor.

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