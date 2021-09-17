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Zirve dolu yağışıyla beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı / Çağrı Korkmaz - Haberler | Güncel

Zirve dolu yağışıyla beyaza büründü Erzurum'da aniden bastıran dolu yağışı saniyeler içerisinde 2 bin 90 rakımlı Güzelyayla Geçidi'nde bulunan dağın zirvesini beyaza bürüdü.

Zirve dolu yağışıyla beyaza büründü

ERZURUM - Erzurum'da aniden bastıran dolu yağışı saniyeler içerisinde 2 bin 90 rakımlı Güzelyayla Geçidi'nde bulunan dağın zirvesini beyaza bürüdü.

Erzurum'da aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kent merkezinde ara ara devam eden sağanak Güzelyayla Geçidi'nde doluya dönüştü. Saniyeler içerisinde şiddetini arttıran dolu dağın zirvesini kısa sürede beyaz örtüyle kapladı.

Zirve dolu yağışıyla beyaza büründü

Zirve dolu yağışıyla beyaza büründü

Zirve dolu yağışıyla beyaza büründü

Zirve dolu yağışıyla beyaza büründü
İhlas Haber Ajansı / Çağrı Korkmaz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Zirve dolu yağışıyla beyaza büründü - Haberler
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