Zirai ilaç ambalaj atıklarının bertarafı ile Bayramiç Havzası kirlenmekten kurtarıldı

BAYRAMİÇ, ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan, "Zirai İlaç Ambalaj Atıklarının Toplanarak Bertaraf Edilmesi Projesi" kapsamında, Bayramiç Barajı ve Bayramiç Havzası'ndaki 25 bölgeye yerleştirilen konteynerler ile toplanan zirai ilaç ambalaj atıklarının bertaraf edilmesiyle çevre, 17 bin kilogram atıkla kirlenmekten kurtarıldı.

Avrupa Birliğinden (AB) coğrafi işaret alan, Kazdağları'nın eteklerinde yetiştirilen "Bayramiç beyazı" olarak bilinen nektarinin üretildiği tek alan olan Bayramiç'te 2018'de başlatılan proje kapsamında ilçeye bağlı 114 köyde bulunan üretim alanlarına ilk etapta 90 konteyner yerleştirildi.

Bölgede üreticilik yapanlar konuyla ilgili olarak düzenlenen toplantılarla bilgilendirilirken çevrenin kirletilmesinin önüne geçilmesi amaçlandı.

Tarla, bağ ve bahçe gibi alanlarda kullanıldıktan sonra çevreye bırakılan zirai ilaç ambalajı atıkları, oluşturulan ve sayısı 275'e çıkan yeşil renkli konteynerlerde toplandı. Tanesi 15 gram ile 50 gram arasında değişen binlerce atık ambalaj, daha sonra Balıkesir'deki bertaraf tesislerine gönderilerek çevre büyük oranda korundu.

Çanakkale'de il geneline yayılması planlanan projenin ikinci etabı ise Ezine, Biga ve Eceabat ilçelerini kapsadı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Bayramiç Belediyesinin yanı sıra Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından da desteklenen proje kapsamında konteyner sayısının arttırılıp, toplanan atık miktarının ve üreticilerin konuyla ilgili duyarlılıklarının arttırılması hedefleniyor.

"Amacımız projeyi Çanakkale'nin tamamında uygulayabilmek"

Çanakkale Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karadağ, AA muhabirine, projeyi 2018 yılı itibariyle uygulamaya başladıklarını belirterek, şöyle dedi:

"Çanakkale'de, özellikle Bayramiç Barajı ve etrafında biriken zirai ilaç atıklarının bertarafını kapsayan bir projeydi bu. O bölgede, toplam 15 yerleşim biriminde ve 4 mahallede uygulamamızı hayata geçirdik. İlk etapta bölgeye 90 konteyner yerleştirmiştik. Daha sonra ise Ezine ve Biga ilçelerimiz ile merkez ilçede konteyner sayılarımızı arttırıp 275 konteynere ulaştı. Projenin uygulandığı 4 yıl içerisindeki sürece baktığımız zaman, toplamda 17 bin kilogram zirai ilaç atığı ambalajını toplamış ve bertarafını yapmış durumdayız. Bu da bizim ciddi anlamda çevreye olan duyarlılığımızı ve hassasiyetimizi göstermekte. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde Çanakkale'mizin tamamında bu projeyi uygulamayı hedefliyoruz."

"Kazdağları'mızın bir bölümü ve Bayramiç beyazı burada"

Bir bölümü Bayramiç'te bulunan ve dünyada Alplerden sonra en büyük ikinci oksijen deposu olarak bilinen Kazdağları bölgesinin de bu coğrafyada bulunduğunu hatırlatan Erdem Karadağ, "Ayrıca, AB'den coğrafi işaret alan, Kazdağları'nın eteklerinde yetiştirilen 'Bayramiç beyazı'nın üretildiği tek alan burası. Bu nedenle bölgeyi çok önemsiyoruz."

Projeyi Kazdağları'nın eteklerinde o çevreyi, doğallığı korumak, bahçelerin, tarlaların kirletilmesini önlemek için başlattıklarını anlatarak, "Ve oradaki mevcut kirlermiş durumu da bertaraf etmekti. Büyük oranda bunu başardık. Tabii buradaki en büyük unsur bizim iş ortaklarımız. Onların destekleri çok önemli. Bayramiç'teki çiftçilerimize özellikle de muhtarlarımıza hassasiyetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu projeye başlamadan önce vermiş olduğumuz eğitimleri birebir hepsi uyguladılar. Zaten bu hassasiyet gösterilmeseydi projemiz başarılı olamazdı." sözlerine yer verdi.