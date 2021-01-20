Zirai don riskine karşı gül seralarında sobalı nöbet

İZMİR'in Menderes ilçesinde, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne hazırlanan gül üreticileri, 3 gün önce yapılan zirai don uyarısı nedeniyle seralarını soba yakarak ısıtıp, gece boyunca nöbet tutuyor. Yarın sabah sona ermesi beklenen zirai don riskine karşı üreticiler, bu akşam son nöbetlerini tutacak.

Menderes ilçesinde, yaklaşık 7 aydır emek vererek, 14 Şubat Sevgililer Günü için birbirinden güzel güller yetiştiren üreticilere, üç gün önce zirai don uyarısı yapıldı. Hava sıcaklıkların düşmesiyle güleri don riskiyle karşı karşıya kalan üreticiler, çareyi seralarda soba yakmakta buldu. Sobayı akşam saatlerinde yakan üreticiler, 3 gündür sabaha kadar güllerin başında nöbet tutuyor. Yarın saat 09.00'da sona ermesi beklenen zirai don riskine karşı, bu gece son nöbet tutulacak. 10 dönüm alana ekili kırmızı ve beyaz gülleri bin bir emek harcayarak yetiştirdiklerini söyleyen üretici Saadettin Peksert, "Daha önceki yıllarda da don uyarıları oluyordu. Bundan 3 sene önce seralarımız komple çöktü. Kar yağışı oldu, elektrik kesildi. Bu sene de kar yağarsa, elektrik kesilirse diye önlemimizi aldık. Bu sene 700-800 demet ürün almayı hedefliyoruz" dedi.

Gülleri yetiştikçe kesip satıcılara gönderdiklerini belirten Peksert, "Güllerimizi damlama yöntemiyle suluyoruz. Susuzluk nedeniyle kısıtlı şekilde sulama yapıyoruz. Bunlar bizim emeğimiz, göz nurumuz. Don riskine karşı eşimle nöbetleşe sabaha kadar bekliyoruz. Yanımızda işçi çalışmıyor. Saat 24.00'a kadar eşim nöbet tutuyor. Ardından nöbeti ben devralıyorum. Bu gece son nöbetimizi tutacağız. 14 Şubat Sevgililer Günü için beklentimiz büyük. Pazar gününe denk geliyor. Yasak var ama yine de iyi satış yapmak istiyoruz. Pandemiye rağmen satışlarımız iyi gidiyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı