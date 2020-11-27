Ziraat Türkiye Kupası eşelemeler belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Trabzonspor kiminle eşleşti?
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Ziraat Türkiye Kupası eşelemeler belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Trabzonspor kiminle eşleşti?

27.11.2020 14:58 | Son Güncelleme: 27.11.2020 15:04
Ziraat Türkiye Kupası eşelemeler belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Trabzonspor kiminle eşleşti?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi töreni, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapıldı. Kura çekilişi ile Ziraat Türkiye Kupası eşelemeler belli oldu! İşte, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Trabzonspor eşleşmeleri belli oldu mu

27 Kasım Cuma günü saat 14.30'da yapılan kura çekimi işe Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Trabzonspor kiminle eşleşti? Ziraat Türkiye Kupası eşelemeler belli oldu! ZTK eşleşmeleri burada!

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI EŞELEMELER BELLİ OLDU!

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi töreni, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda 27 Kasım Cuma günü saat 14.30'da yapıldı.

Tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak 5. Eleme Turu'nda, 4. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 26 takım ile geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor ile Avrupa Kupaları'na katılım hakkı kazanan Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray takımları olmak üzere toplam 32 takım yer alacak.

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Kupa statüsünün 2A-d maddesinde belirtildiği üzere 32 takımdan 16'sı kurada seri başı olacak ve maçlar 15-16-17 Aralık tarihlerinde seri başı takımların sahasında oynanacak.

Covid-19 sağlık tedbirleri kapsamında kulüp temsilcilerinin katılmayacağı kura çekimi, Ziraat Türkiye Kupası yayıncısı A Spor kanalı tarafından canlı olarak yayınlanacak.

Kura çekimini TSYD üzerinden akredite olan sınırlı sayıda basın mensubu takip edebilecek. Kura ile ilgili haber ve fotoğraflar ise TFF'nin internet sitesi tff.org'da yer alacak.

Kupada 4. eleme turu eşleşmeleri şöyle:

Sivasspor - Giresunspor

Kasımpaşa - Muğlaspor

Yeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzon

BB Erzurumspor - Esenler Erokspor

Antalyaspor - Boluspor

Konyaspor - Altınordu

Trabzonspor - Adana Demirspor

Çaykur Rizespor - Eskişehirspor

Beşiktaş - Tarsus İdman Yurdu

Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği

Alanyaspor - Adanaspor

Göztepe - Bursaspor

Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor

Gençlerbirliği - Tuzlaspor

Gaziantep FK - Kocaelispor

Başakşehir - Turgutluspor

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