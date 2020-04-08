Ziraat Fakültesi açık kapı uygulamasını telekonferans ile gerçekleştirdi Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından hayata geçirilen ve üst düzey yöneticilere ulaşma fırsatı sunan "Açık Kapı" uygulaması, uzaktan eğitim döneminde de uygulanmaya devam ediyor.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından hayata geçirilen ve üst düzey yöneticilere ulaşma fırsatı sunan "Açık Kapı" uygulaması, uzaktan eğitim döneminde de uygulanmaya devam ediyor.

Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, her ayın ilk salı günü düzenlediği "Açık Kapı" uygulamasını, bu ay uzaktan eğitime geçilmesi nedeniyle telekonferans yöntemi ile gerçekleştirdi. Ziraat Fakültesi Dekanı Prof Dr. Sevcan Öztemiz yaptığı açıklamada; "Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 - Yeni Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında yer alan uzaktan eğitim, öğrencilerimizin evlerinde kalarak eğitim almasını sağlıyor. Bu süreçte öğrencilerimiz ile iletişimi koparmamak, değerli öğrencilerimizin her daim yanlarında olduğumuzu hissettirmek ve onların dilek, temenni ve önerilerini doğrudan bizlere iletmelerini sağlamak amacı ile 26. Açık Kapı uygulamasını gerçekleştirdik" dedi.

Öğrencilerin taleplerini dinleyen Prof. Dr. Öztemiz, küresel salgın sebebi ile içerisinde bulunduğumuz bu zor süreçte öğrencilerin aldığı kaliteli eğitimin devamını sağlamak ve sürdürülebilir olması için gerekli tedbirlerin alındığını ve devam eden bu süreçte oluşabilecek ihtiyaçlara karşı çalışmaların büyük bir titizlikle devam ettiği bilgisini paylaştı.

"Açık Kapı" uygulaması ile Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz ile görüşme fırsatı yakalayan öğrenciler de büyük moral depoladılar.

Tüm mensupların düşünce ve önerileriyle uzaktan eğitim sürecinde de Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin daha iyi yerlere geleceğini ifade eden Prof. Dr. Öztemiz, uzaktan eğitim ile ilgili tüm imkanları sağlayan başta Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar olmak üzere, Rektörlüğün tüm idari birimlerine ve 26. Açık Kapı Gününe katılarak görüş ve önerilerini paylaşan öğrencilere teşekkür etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA